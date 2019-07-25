السعودية: “التحالف” أسقط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

الرياض – أسقط التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن امس طائرة مسيرة أطلقها المتمردون اليمنيون من صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، باتجاه جنوب المملكة، حسبما أعلن المتحدث باسمه.

وقال العقيد الركن تركي المالكي في بيان إنّ “قوات التحالف المشتركة تمكنت (…) فجر اليوم(امس) من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط”.

وفي وقت سابق، أعلن المتمردون أنّهم نفّذوا “عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط” بطائرات من دون طيار، مستهدفين “مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة”.

وأوّضح في بيانه الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الحكومية بأنه “لا صحة لما تبثه وسائل إعلام المليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية”، واصفاً “أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها المليشيا”. ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعاً بين المتمرّدين الحوثيين والقوّات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقد تصاعدت حدّة هذا النزاع مع تدخّل التحالف العسكري بقيادة السعودية في آذار/مارس 2015 دعمًا للحكومة.-(ا ف ب)