الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع

عمان – استقبل المسجد الحرام، اليوم الخميس، قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنظيم الامور بشكل دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتطبيق التباعد الجسدي.

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، نجاح خطة طواف الإفاضة والتي أتت على مرحلتين من خلال اليوم العاشر والحادي عشر من ذي الحجة، مبيناً أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر، روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها 25 مسارًا بصحن المطاف، و4 مسارات بالدور الأرضي، و5 مسارات بالدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.

إلى ذلك، أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة نجاح خطة الحج الصحية لحج هذا العام، وخلوه من تفشيات فيروس كورونا وغيره من الأمراض الوبائية الأخرى . -(بترا)