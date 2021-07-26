السعودية: بدء الاستعدادات لاستقبال المعتمرين

عمان- بدأت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، بتكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل بالمسجد الحرام مع بدء استقبال المعتمرين، اضافة إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتنظيم الدخول والخروج.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق الإجراءات الوقائية لضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام.