السعودية بين أفضل 20 دولة في صناعة السينما

يتوقع ان تصبح المملكة العربية السعودية مع حلول عام ٢٠٢٦ واحدة من أفضل ٢٠ دولة في صناعة السينما؛ حيث أصبحت ضمن أهم نقاط جذب صناع الأفلام- وفقاً لأبحاث شركة “كين العالمية”.

وسيعزز الترفيه جذب خبراء وصناع الأفلام بعد أن جذب أضخم دور العرض العالمية، كما أنها تعمل على تعزيز التراث الوطني السعودي والحفاظ عليه من خلال عرض الأفلام التي ينتجها المنتجون المحليون وستصدر المحتوى المحلي دولياً.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “توقعات سوق السينما في المملكة العربية السعودية حتى عام 2026” إلى أن النمو مدفوع بمبادرات طموحة، وأن تدفق شركات دور السينما متعددة الجنسيات سيساهم في نمو هذا السوق في سنوات قليلة.

كما سيتضاعف حجم مبيعات تذاكر السينما وعوائد المأكولات والمشروبات والإعلانات بمعدل إيجابي بحسب سبق.

وتابع التقرير إلى أن العديد من السعوديين والمقيمين كانوا قبل السماح بدور السينما يتجهون إلى دول الجوار في المنطقة، إلا أن الاستثمارات في هذه الصناعة عكس الاتجاه، حيث أصبح الإنفاق الترفيهي داخل السعودية.