السعودية تؤجل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لمدة سته شهور أخرى

في بيان صادر اليوم عن وزارة النقل جاء فيه وكنتيجة للاتصالات المستمرة مع الاشقاء في الجانب السعودي فقد تقرر تأجيل تطبيق العمر التشغيلي على الشاحنات العابرة لأراضي المملكة العربية السعودية والتي يتجاوز عمرها العشرين عاما لمدة ستة شهور أخرى وذلك لمنح مهله إضافية ولإتاحة مزيد من الوقت لتحديث الاسطول بما يتوافق مع الشروط الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للنقل السعودية .

وأضاف البيان ان المملكة العربية السعودية تهدف من هذا الاجراء لتسهيل حركة النقل الدولي العابر من أراضيها حيث سيتم تطبيق الشروط الجديدة في الأول من شهر آب 2023.