السعودية تبحث عن مواهب لأول دوري ومنتخب كرة القدم للسيدات

الرياض – تفتتح السعودية اليوم السبت مراكز تدريب للفتيات والشابات السعوديات للترويج للرياضة بين السيدات وخاصة لدعم أول دوري كرة قدم رسمي للسيدات وأول منتخب نسائي للعبى في المملكة.

وستفتح العديد من المراكز للبحث عن “مواهب” في المحافظات المختلفة بالبلاد، في استراتيجية رياضية جديدة تدخل في اطار خطط انفتاح وتحديث المملكة، وفقا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتمثل هذه أكاديميات رياضية برعاية الحكومة لتدريب وتأهيل السيدات الرياضيات في طفرة جديدة في عملية ادراج المرأة في الحياة في المملكة حيث لم تكن تتمكن منذ عامين فقط حتى من دخول الملاعب.

وأبرز الاتحاد على موقعه الالكتروني “تسعى هذه المراكز إلى تحقيق عدد من الأهداف وفق بيئة تربوية رياضية آمنة، كما أنها تتميز بإشراف طاقم نسائي بالكامل، ما يضمن خصوصية اللاعبات والمدربات”.

وأكد رئيس الاتحاد ياسر المسحل الخميس الماضي في فاعلية بالرياض أن بلاده تسعى لاطلاق دوري رسمي لكرة القدم النسائية في الأشهر المقبلة وتشكيل المنتخب الوطني الأول للسيدات في اطار “استراتيجية للنهوض بكرة القدم السعودية”.

وسيمثل هذا الدوري أول بطولة رسمية للسيدات في المملكة بعد اطلاق السعودية في نوفمبر/ تشرين ثان من عام 2020 دوري نسائي بمشاركة 24 فريقا حصل على اشادة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكانت السعودية تحظر الرياضة النسائية على مدى عقود، وتمنع حتى دروس الرياضة البدنية لفتيات المدراس، لكنها في سنوات الانفتاح الأخيرة اتخذت خطوات جادة لتعويض هذا التأخر.– (إفي)