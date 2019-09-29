السعودية تبدأ استقبال السيّاح القادمين بالتأشيرة السياحية

عمان – بدأت المديرية العامة للجوازات في السعودية اليوم الاحد باستقبال السيّاح القادمين بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال إداراتها في منافذ الدولة.

وحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية، أوضحت الجوازات أنه يتسنى في المرحلة الأولى لمواطني 49 دولة الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية من خلال المنصة الإلكترونية (isa.visitsaudi.com ) أو التقدم للحصول على التأشيرة من خلال مكاتب الجوازات عند وصولهم إلى المملكة.

واضافت الجوازات ان السائح بامكانه إصدار التأشيرة السياحية عبر أجهزة الخدمة الذاتية عند وصوله المملكة عبر المنافذ الرئيسة، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب إصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

واوضحت الجوازات بان السائح يستطيع الدخول إلى المملكة لمرات متعددة ، وتنتهي صلاحية التأشيرة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، ويجب أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لاتقل عن ستة أشهر من تاريخ الدخول إلى أراضي المملكة، وأنه يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يومًا خلال السنة الواحدة.

وذكرت الجوازات أن منافذ الدخول الرئيسة التي سيمر السيّاح عبرها وهي مطار الملك خالد الدولي في الرياض، و مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدّة، و مطار الملك فهد الدولي في الدمام، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومنفذ جسر الملك فهد البرّي، و منفذ البطحاء البرّي، ومطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا. –بترا