السعودية تتحرى هلال رمضان السبت

الغد– حددت المحكمة العليا في السعودية، موعد تحري هلال شهر رمضان 2019، على أن يكون السبت المقبل الموافق الرابع من أيار.

ووفقا لوكالة “واس”، قالت المحكمة في بيان: “نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا حسب تقويم أم القرى من أنه لم يشهد أحد برؤية هلال شهر شعبان مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ رغم ترائيه”.وأضاف البيان “وقد تضمنت محاضر لجان الترائي أن السحب كانت تغطي معظم أجواء المراصد تلك الليلة”.

وأكمل البيان “وبناء عليه وعلى ما سبق أن صدر من أوامر وتعليمات، وإتباعًا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى”.

وتابعت المحكمة: “فإن لم ير السبت فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه”.-(بترا)