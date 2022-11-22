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السعودية تتصدر المجموعة بعد تعادل بولندا والمكسيك

9:35 م2022-11-22
ليفاندوفسكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي
ليفاندوفسكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي

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سيطر التعادل السلبي على مواجهة المكسيك وبولندا، التي أقيمت يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم في قطر، لتتصدر السعودية المجموعة بعد فوزها على الأرجنتين 2-1 في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة إهدار روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ومهاجم برشلونة الإسباني لضربة جزاء، حيث تصدى غييرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك ببراعة لتسديدة ليفاندوفسكي في الدقيقة 58.

وتشهد الجولة الثانية من المجموعة الثالثة مواجهة بين بولندا والسعودية، فيما يلعب المنتخب المكسيكي مع نظيره الأرجنتيني.-وكالات

9:35 م2022-11-22
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