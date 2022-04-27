السعودية تتيح الجرعة الرابعة من لقاح كورونا للفئة العمرية 50 فأعلى

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس (الثلاثاء)، عن البدء في إعطاء الجرعة الرابعة (التنشيطية الثانية) من لقاح فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 50 عاماً فما فوق.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجرعة تعطى لمن يرغب بعد إتمام 8 أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى، مضيفة أنه يُمكن حجز موعد للحصول عليها عن طريق تطبيق «صحتي».

وكانت السعودية قد قررت مطلع الشهر الماضي، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، وفي جميع الأماكن، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة، وعدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) قبل القدوم إلى البلاد، ورفع تعليق القدوم لجميع الرحلات الجوية القادمة إليها. وكالات