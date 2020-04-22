آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالم

السعودية: تخفيف صلاة التراويح إلى 5 تسليمات

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك وتخفيفها إلى 5 تسليمات، وإكمال تلاوة القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين؛ منعا لانتشار فيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قوله: إن الهدف من الاختصار والتخفيف هو تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.
وأضاف أن الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين، مبينًا أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه.(بترا)

مقالات ذات صلة

إيران تعلن إطلاق أول قمر اصطناعي عسكري

منذ 5 دقائق

الصين: بدء التجارب السريرية على لقاح ثالث محتمل ضد كورونا

منذ 22 دقيقة
دونالد ترامب

ترامب يأمر بـ تدمير أي قطعة بحرية إيرانية تستفز سفنا أميركية

منذ 3 ساعات
أعداد من يعانون من الجوع قد تتضاعف من 135 مليون شخص إلى أكثر من 250 مليون شخص

فيروس كورونا: الأمم المتحدة تحذر من مجاعات “كارثية” بسبب تفشي الوباء

منذ 6 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock