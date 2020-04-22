السعودية: تخفيف صلاة التراويح إلى 5 تسليمات

عمان – أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك وتخفيفها إلى 5 تسليمات، وإكمال تلاوة القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين؛ منعا لانتشار فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، قوله: إن الهدف من الاختصار والتخفيف هو تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

وأضاف أن الإجراءات والتدابير كافة ستتخذ مع الجهات الأمنية والصحية لضمان صحة وسلامة المصلين، مبينًا أنه سيتم تخفيف دعاء القنوت وتركيزه على دفع الوباء ورفعه.(بترا)