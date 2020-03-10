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السعودية تستأنف رحلات الطيران مع مصر لإعادة مواطنيها فقط

منذ ساعة واحدة

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القاهرة – أوضحت وزارة الخارجية المصرية أن استئناف رحلات شركات الطيران مع السعودية هو فقط لعودة المواطنين السعوديين المتواجدين في مصر، ولا يشمل المواطنين المصريين.
وكانت السفارة السعودية في القاهرة أعلنت عن استئناف رحلات الطيران بين البلدين للمواطنين السعوديين، ليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء.
وقالت السفارة في بيان اليوم إن القرار يشمل خطوط الطيران السعودية وطيران ناس ومصر للطيران وغيرها من الشركات، ليومي الثلاثاء والأربعاء لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة، وتعديل الحجز الخاص بهم على شركات الطيران المذكورة خلال هذين اليومين دون الحاجة لدفع أي تكاليف إضافية على تذاكر السفر.
من جهة اخرى، أعلنت وزارتا الهجرة والطيران المصريتان عن رحلات استثنائية في الفترة بين 9 إلى 24 آذار استجابة لطلبات المصريين في الخارج من اجل العودة من الدول التي أعلنت تعليق الرحلات.
وقال وزير الطيران إن المسافرين يستطيعون الحجز عبر الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن 1717، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.(بترا)

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