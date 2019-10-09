السعودية تستضيف أول دورة دولية لكرة المضرب

باريس – أعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها أول دورة دولية لكرة المضرب في كانون الاول (ديسمبر) المقبل، وتخصيص لها جوائز مالية بقيمة 3 ملايين دولار (2,74 مليون يورو)، حيث من المقرر اقامتها في مدينة الدرعية، الواقعة على مشارف العاصمة الرياض.

وأعلن الامير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة، في بيان ان: “استضافة دورة دولية عالمية في كرة المضرب للمرة الأولى هي لحظة مهمة أخرى للمملكة”.

وأشار الى أن: “هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسة للسياح الرياضيين حول العالم، من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات”.

#موسم_الدرعية يعلن عن إقامة بطولة عالمية للتنس من 12 – 14 ديسمبر بمشاركة ثمانية لاعبين من أبرز اللاعبين حول العالم pic.twitter.com/z2bs9mlCQs — مشاريع السعودية (@SaudiProject) October 6, 2019

وستقام الدورة الاستعراضية في الدرعية التي تضم حي الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض.

وتأتي خطوة اقامة “كأس الدرعية للتنس” ضمن اطار خطة النهضة الرياضية في المملكة، وقبل استضافتها للمرة الاولى في تاريخها رالي دكار الصحراوي في كانون الثاني (يناير) 2020.

وتتحضر الدرعية في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لكي تستقبل للعام الثاني تواليا الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا إي المخصصة للسيارات الكهربائية مئة بالمئة، كما ستستضيف في 7 كانون الأول (ديسمبر) منازلة الثأر في الوزن الثقيل بين الملاكمين البريطاني أنتوني جوشوا ومنافسه الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز، بعد ستة اشهر من الخسارة المفاجئة لجوشوا في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة. (أ ف ب)