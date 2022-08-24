السعودية تسجل أعلى صادرات نفطية في تاريخها

سجلت السعودية أعلى صادرات نفطية في تاريخها خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، بحسب ما أفادت صحيفة “الاقتصادية”.

وفي تقرير استند إلى بيانات رسمية رصدته وحدة التقارير في الصحيفة، فإن “قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، قفزت بنسبة 94.1%، لتبلغ نحو 117.7 مليار ريال (حوالي 31.32 مليار دولار)، مقابل 60.6 مليار ريال (نحو 16.12 مليار دولار) في نفس الشهر من عام 2021”.

وأشار التقرير إلى أن “أسعار النفط كانت قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل”.

وبينت “الاقتصادية” أن “الميزان التجاري السلعي للسعودية سجل فائضا بقيمة 87.8 مليار ريال (نحو 23.36 مليار دولار) في يونيو الماضي، نتيجة بلوغ الصادرات 147.7 مليار ريال (نحو 39.30 مليار دولار) مقابل واردات بقيمة 59.9 مليار ريال (نحو 15.94 مليار دولار)”.

ولفتت الصحيفة إلى أن “الفائض التجاري السلعي قفز مدعوما بارتفاع الصادرات، لا سيما النفطية بشكل رئيسي، مع تجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل”. (RT)