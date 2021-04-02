السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 7 أشهر

عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 728 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو العدد الأكبر منذ 10 أيلول الماضي، ما رفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 391325 حالة منها 5768 حالة نشطة، من ضمنها 735 حالة حرجة .

وحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، وصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 6684 حالة إثر تسجيل 8 وفيات جديدة، فيما تعافت 404 حالات، ليبلغ عدد حالات التعافي 378873 حالة. وحسب الوزارة، تجاوزت عدد جرعات لقاح فيروس كورونا أربعة ملايين وستمائة ألف جرعة . -(بترا)