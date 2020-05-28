السعودية تسجل 16 وفاة و1644 إصابة جديدة بكورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل 16 وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الوفيات الى 441، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين الى 80185 مصابا، بعد تسجيل 1644 إصابة في آخر 24 ساعة .

كما كشفت الوزارة في التقرير اليومي حول مستجدات وباء فيروس كورونا عن تسجيل 3531 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 54553 حالة شفاء. -(بترا)