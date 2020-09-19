السعودية تسجل 28 وفاة بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 28 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 4458 وفاة.

كما أعلنت الوزارة بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، تسجيل 551 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إمالي عدد الإصابات 329271، في حين تم تسجيل 1078 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 309430 شخصاً. -(بترا)