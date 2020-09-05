السعودية تسجل 34 وفاة بكورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 34 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 4049 وفاة.

كما بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 319932 بعد تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن وزارة الصحة في حين تم تسجيل 779 حالة تعاف جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 295842 شخصاً.-(بترا)