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السعودية: تسجيل وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا

منذ 22 دقيقة
مشهد عام من العاصمة السعودية الرياض-(أرشيفية)
مشهد عام من العاصمة السعودية الرياض-(أرشيفية)

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عمان – أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم السبت، تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة لغاية الآن إلى 1203 حالات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العبد العالي، أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 4 حالات بعد تسجيل وفاة جديدة، اليوم بسبب الفيروس.-(بترا)

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