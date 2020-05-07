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السعودية: تسجيل 1793 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
كورونا في السعودية

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عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، عن تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع الإجمالي إلى 33731 اصابة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، تعافي 1015 حالة، ما يزيد الإجمالي إلى 7798.
وأشار في الإيجاز الصحفي اليومي حول فيروس كورونا، إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، بينها حالة واحدة لسعودي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 219.
وقال المتحدث، إن عدد الحالات الحرجة 145 حالة، والحالات النشطة 25714، وذلك ضمن إجمالي العدد الكلي للإصابات.

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