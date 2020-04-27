السعودية: تسجيل 5 وفيات جديدة

الرياض – أعلنت السعودية اليوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 144 حالة وفاة بالبلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في بيان على موقع الوزارة الإلكتروني أنه تم تسجيل 1289 حالة إصابة جديدة بالكورونا المستجد لتبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 18811.

وأضاف أن من بين هذه الحالات يوجد 16136 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 117 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما أن عدد المتعافين وصل إلى 2531 حالة بإضافة 174 حالات شفاء جديدة.

(بترا)