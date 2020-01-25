السعودية تسعى للقب أول بعد التأهل الأولمبي

بانكوك – بعد ضمانه بطاقة الاولمبياد، يركز المنتخب السعودي على حصد أول لقب له في كأس آسيا لتحت 23 عاما في كرة القدم، عندما يلاقي كوريا الجنوبية القوية اليوم في النهائي في بانكوك.

وكانت السعودية ضمنت بلوغ نهائيات كرة القدم في الألعاب الاولمبية للمرة الثانية في تاريخها بعد 1996، بتأهلها إلى النهائي إثر فوزها على أوزبكستان حاملة اللقب 1-0 الاربعاء الماضي في نصف النهائي.

وحول قيمة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، قال مدرب السعودية سعد الشهري لموقع الاتحاد الآسيوي “يعني الكثير بالنسبة لنا، لأننا نعمل على هذا الفريق منذ أكثر من عام ونصف العام، والجميع في السعودية كان ينتظر تأهلنا إلى دورة الألعاب الأولمبية بعد غياب استمر منذ العام 1996”.

ويصر الشهري على أهمية الابقاء على التركيز في النهائي برغم ضمان بطاقة طوكيو “أعتقد ان اللاعبين يشعرون بذلك. بعد مباراة أوزبكستان ذهبنا مباشرة لمشاهدة مباراة كوريا الجنوبية. كنا نفكر في النهائي”.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على أربع مجموعات، فتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى ربع النهائي، ثم يحجز بطل ووصيف وثالث النهائيات بطاقات التأهل إلى طوكيو، فيما تشارك اليابان، التي ودعت من دور المجموعات، تلقائيا كونها مضيفة الاولمبياد.

تابع الشهري “يملك اللاعبون هذه الخبرة. بعضهم خاض نهائي بطولة آسيا تحت 19 عاما (العام 2018) ضد كوريا الجنوبية (2-1). فريقنا كله جاهز، للاستمتاع بالنهائي ولعب كرة القدم”.

وتصدر المنتخب الأخضر مجموعته في الدور الأول بسبع نقاط بعد فوزه على اليابان 2-1 بهدفي أيمن الخليف وعبد الرحمن الغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع قطر، ثم فوزه على سورية بهدف متأخر بالكعب من مهاجمه فراس البريكان.

وفي ربع النهائي، انتظر السعوديون حتى الدقيقة 78 لحسم المواجهة مع تايلاند المضيفة، بهدف من ركلة جزاء حمل توقيع المتألق الحمدان. ونجح الحمدان أيضا بحسم نصف النهائي عندما ارتدت كرة ناصر العمران من جسمه داخل الشباك قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الاصلي.

ومع زوال ضغط التأهل الى الأولمبياد يرى الشهري انه “سنرى منتخبا سعوديا مختلفا الان في النهائي.. اعتقد ان الغد سيكون ممتعا. سنقوم بكل ما في وسعنا لجلب الكأس الى السعودية”.

ونجحت السعودية بالتأهل مرة ثانية الى الاولمبياد بعد الوحيدة في أتلانتا 1996، حيث ودعت بثلاث هزائم أمام اسبانيا 0-1 واستراليا 1-2 وفرنسا 1-2.

في المقابل، تحقق كوريا الجنوبية مشوارا كاملا بثلاثة انتصارات في الدور الأول على الصين في اللحظات الاخيرة 1-0، ايران 2-1 واوزبكستان 2-1. وفي ربع النهائي، احتاجت الى الدقيقة الخامسة من الوقت البدل عن ضائع لتقصي الأردن 2-1، ثم تغلبت على استراليا 2-0 بهدفين في الشوط الثاني لتعبر إلى النهائي الثاني لها بعد 2016.

وكان المنتخب الكوري الجنوبي مثل آسيا بأفضل طريقة في اولمبياد لندن 2012 عندما أحرز الميدالية البرونزية، كما بلغ ربع نهائي العاب ريو 2016.

وعن المنتخب الكوري الجنوبي، تحدث الشهري في مؤتمر صحفي “فريقهم جيد ليس فقط هجوميا بل دفاعيا. كل خطوطه جيدة على غرار السعودية. لن تكون مباراة سهلة.. فزنا عليهما في نهائي تحت 19 عاما، بعض لاعبيهم يشاركون في النهائي ونحن نمتلك خبرة التعامل مع هذه المباراة”.

وقد شارك منتخب “النمور” في النهائيات الاولمبية دون انقطاع منذ نسخة سيول 1988 على ارضه، علما بانه الوحيد في النهائيات الحالية يفوز في كل مبارياته والوحيد يبلغ نصف نهائي النسخ الاربع دون ان يحظى بشرف التتويج.

قال قائده لي سانغ-مين “كل لاعب في منتخب كوريا الجنوبية يريد احراز اللقب.. قمنا بتضحيات كبيرة قبل البطولة. قلت للاعبين انه يجب ان نكون أكثر نشاطا، هدوءا وتركيزا”.

تابع مدافع نادي اولسان هيونداي “لم يتغير هذا الأمر، وقبل المباراة ضد السعودية، سأقول لفريقي انه يجب تقديم 100 % كي نحقق هدفنا”.

واقيمت النسخة الأولى العام 2014 وتوج بها المنتخب العراقي على حساب السعودية 1-0، والثانية في قطر العام 2016 واحرزتها اليابان أمام كوريا الجنوبية 3-2، فيما حسمت اوزبكستان النسخة الأخيرة أمام فيتنام 2-1 بعد التمديد في الصين.-(أ ف ب)