السعودية تسمح بدخول الشاحنات الأردنية

سمحت السلطات السعودية بدخول الشاحنات الأردنية إلى السعودية بعد إعلانها صباح الخميس تعليق حركة الشحن والمعتمرين والزيارات الرسمية والعائلية والسياحية من الجنسية الأردنية والجنسيات الأخرى الموجودة على أرض المملكة باتجاه السعودية اعتبارا من الخميس.

وقال مصدر لـ”المملكة”، إن السلطات السعودية سمحت بدخول الشاحنات فقط، وأبقت المنع على غيرهم من الفئات السابق ذكرها.

وبحسب كتاب حكومي صادر عن مركز حدود المدورة يستثنى من القرار المقيمين والمترددين سواء من الجنسية الأردنية والجنسيات الأخرى.

مركز حدود المدورة أو مركز حدود حالة عمار هو واحد من ثلاثة معابر حدودية بين الأردن والسعودية.

ولم يذكر الكتاب مزيدا من التفاصيل.

كما أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، تعليق الدخول إلى المملكة العربية لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتاً، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إنها عقلت كذلك الدخول بـ “تأشيرات سياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً”، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وجاء القرار، “بناء على توصيات الجهات الصحية المختصة بتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا … إلى المملكة وانتشاره”، بحسب بيان الوزارة.

وقررت السلطات كذلك “تعليق استخدام السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم”.

ودعت السعودية مواطنيها إلى “عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا”.-(المملكة + واس)