السعودية تسمح للحافلات الأردنية السياحية من دخول أراضيها لإعادة المعتمرين

عمان-الغد- اتخذت المملكة العربية السعودية الشقيقة قرارا اليوم الاثنين 2/3/2020 يسمح للحافلات الاردنية السياحية الفارغة بالدخول للاراضي السعودية لنقل المعتمرين وعودتهم للاراضي الاردنية، وجاء هذا القرار بعد لقاء ممثلي جمعية وكلاء السياحة والسفر اليوم في السفارة السعودية مع القسم القنصلي، وبتوجيهات من سعادة سفير المملكة السعودية وسرعة الاتصال والتنسيق جاء القرار بالسماح للحافلات الفارغة من الدخول للاراضي السعودية لغايات نقل المعتمرين الاردنيين ،

وتقديرا لهذا القرار قامت جمعية وكلاء السياحة السفر بتقديم الشكر والتقدير لسعادة السفير والقسم القنصلي اثر اعلان الموافقة على السماح للحافلات الاردنية من دخول اراضي المملكة السعودية الشقيقة لغايات نقل المعتمرين وعودتهم للاراضي الاردنية كما تضمنت رسالة الشكر والعرفان اسمى ايات الشكر والثناء للسفارة السعودية وللمملكة السعودية ملكا وحكومة وشعبا.