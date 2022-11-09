السعودية: تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لتكون 3 أشهر

قرر مجلس الوزراء السعودي خلال الجلسة التي عقدها يوم الثلاثاء، بمدينة الرياض برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز “تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة لتكون ثلاثة أشهر”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن مجلس الوزراء قرر “تعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسم “، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن ناحية أخرى وافق المجلس على تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية والحكومة التركية للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

(د ب أ)