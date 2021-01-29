السعودية: تعديل موعد رفع تعليق السفر وفتح المنافذ الحدودية

عمان- صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه “إلحاقا للبيان الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني 2021 بشأن الإعلان عن موعد رفع القيود تم تعديل مغادرة المواطنين للمملكة والسماح بفتح المنافذ الحدودية”.

وأكد أن ذلك جاء بناء على ما أوضحه وزير الصحة من أن “الشركات المصنعة للقاح كوفيد – 19 تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة ونظرا إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصا على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة”، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الجمعة.

وأفاد بأنه تم تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل بحيث يكون اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من يوم الاثنين 17 أيار 2021 بدلا من 31 شباط 2021 مع استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع. (بترا)