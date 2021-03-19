السعودية.. تعرض مصفاة الرياض لـ”هجوم إرهابي” بطائرات مسيرة

الرياض- تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض صباح اليوم الجمعة، لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، لم تتأثر به الإمدادات.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية في بيان، أنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت المصفاة لاعتداء بطائرات مسيرة، ونجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته، بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية.

وأكد المصدر، أن السعودية تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكل أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.