آخر الأخبار-العرب-والعالمالسلايدر الرئيسي

السعودية: تعقيم الحرم المكي 4 مرات يوميا لسلامة قاصديه -فيديو

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، إلى غسل أرضيات المسجد الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامه قاصديه.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني، أن “عملية غسل المصليات تتم بشكل دوري حيث تطوى أكثر من 13 ألف و500 سجادة وترفع ثم تغسل المصليات وتعقم ويتم تجفيفها وإعادة السجاد من خلال كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا”.

وأضاف: “تستخدم أفضل وسائل التقنية وأدوات التنظيف والتعقيم، وتقوم بكنس جميع السجاد وتعطيره يوميا”.

وأشار ودعاني، إلى أن الإدارة تقوم بغسيل وتعقيم جميع الأماكن التي لا يوجد بها سجاد في المسجد الحرام أربع مرات في اليوم، وتتم عمليات الغسل والتعقيم في أوقات قياسية وبطريقة منظمة. RT

مقالات ذات صلة

رئيس الوزراء يتسلّم التقرير الأول للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

منذ 3 دقائق

الرزاز: موقع حجر صحي بديل للحالات المشتبه بإصابتها بالكورونا – فيديو

منذ 23 دقيقة

السفير الحمود يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي

منذ 57 دقيقة

إيقاف المياه عن 11 منزلا بالزرقاء احترازيا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock