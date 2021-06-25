السعودية تعلن المرشحين لأداء مناسك الحج هذا العام

عمان – بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الجمعة بإطلاق المرحلة الثانية لحجاج الداخل الراغبين بأداء الفريضة لموسم حج هذا العام 1442، إذ سيتم إطلاق البوابة الإلكترونية لحجز وشراء الباقات ابتداءً من الساعة 2:00 ظهر اليوم ويستمر حتى الساعة 10:00 مساء من يوم الجمعة 29 ذو القعدة 1442.

وسترسل الوزارة رسائل نصية إلى المرشحين رسمياً من المواطنين والمقيمين لاستكمال إجراءات اختيار الباقات وسداد الرسوم المالية.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها في “تويتر” اليوم عن إطلاق المرحلة الثانية للتسجيل في المسار الإلكتروني لحج 1442 ابتداءً من اليوم الساعة 2 ظهراً، مع التأكيد على أن القبول النهائي يعتمد على توافر الاشتراطات المطلوبة وتحقق المعايير المحددة ووجود الأماكن المتاحة، وذلك بحسب ما جرى الإعلان عنه سابقا في آلية وضوابط التسجيل.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسجلين في المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل بلغ 558270 حاجاً منذ بدء التسجيل في الثالث من شهر ذي القعدة وحتى عند إغلاقه مساء أمس الأول الأربعاء. منهم 59% من الذكور و 41% من الإناث .

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قراراً قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين في السعودية، وحددت العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازاً من عدوى فيروس كورونا.

–(بترا)