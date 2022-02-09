السعودية تعلن عن بدء الاشتراطات الخاصة بكورونا للمغادرين والقادمين

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء سريان قرار الاشتراطات المتعلقة بفيروس كورونا الخاصة بالمغادرين منها والقادمين إليها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزارة الداخلية السعودية، بيانا تشترط فيه على المغادرين أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح فيروس كورونا لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، باستثناء الفئات العمرية ممن تقل أعمارهم عن 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، وإلزام جميع القادمين بتقديم نتيجة سلبية لفحص (ب سي آر) معتمد، أو فحص معتمد للمضادات السريعة لفيروس كورونا خلال 48 ساعة من موعد المغادرة أو الدخول، واستثناء من تقل أعمارهم عن 8 سنوات، ومراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.-(بترا)