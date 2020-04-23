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السعودية تعلن غدا الجمعة أول أيام شهر رمضان

منذ 37 دقيقة
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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دبي- أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الجمعة هو غرة شهر رمضان المبارك.

ودعت المحكمة العليا في السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الخميس، والذي يوافق الثلاثين من شهر شعبان في التقويم الهجري، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

ومن جانبها، أعلنت مصر والعراق ولبنان والبحرين، الأربعاء، أن الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة مطلع رمضان.

ويصادف شهر رمضان هذه السنة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم، الذي حصد أرواح أكثر من 170 ألف شخص.

وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ أعلن يوم الجمعة الماضي أن صلاة التراويح و”العيد” ستقام في البيوت إذا استمر الفيروس. العربية.نت

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