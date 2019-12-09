السعودية تعلن ميزانية بقيمة 1.02 تريليون ريال لعام 2020

الرياض- أعلنت السعودية، الاثنين، ميزانية بقيمة 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) لعام 2020، بانخفاض طفيف في الإنفاق يمثل تحركا عكسيا لزيادات في النفقات امتدت ثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو الاقتصادي.

وقال العاهل السعودي الملك سلمان، في بيان، ألقاه عبر التلفزيون، عقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء، إن الإنفاق في 2020 من المتوقع أن يبلغ 1.02 تريليون ريال، مقارنة مع توقعات عند 1.048 تريليون ريال في 2019.

ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنه من المتوقع أن تبلغ الإيرادات في 2020 مبلغا قدره 833 مليار ريال، وأن يزيد عجز الميزانية إلى 187 مليار ريال أو 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز متوقع عند 131 مليار ريال في 2019.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.3 في المئة في 2020، بحسب ما نقلت واس عن الجدعان.- سكاي نيوز