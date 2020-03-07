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السعودية: تعليق الدراسة في القطيف لمدة أسبوعين بسبب كورونا

منذ 46 دقيقة
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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عمان – قررت وزارة التربية والتعليم السعودية، تعليق الدراسة مؤقتاً بجميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين، بناءً على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن القرار يبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الأحد، ويشمل القرار كذلك؛ تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة بالمحافظة.-(بترا)

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