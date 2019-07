عمان – الغد- فاز المنتخب السعودي على المنتخب الأردني للناشئين تحت 15 عاما 3-1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الدور النهائي لبطولة غرب آسيا.

Jordan vs Saudi Arabia will start at 4:00 PM on 07/09/2019 (Asia/Amman) for https://t.co/Ib9XII3tqS

— West Asian Football Federation (@waffootball) July 9, 2019