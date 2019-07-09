عمان – الغد- فاز المنتخب السعودي على المنتخب الأردني للناشئين تحت 15 عاما 3-1 في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الدور النهائي لبطولة غرب آسيا.

Jordan vs Saudi Arabia will start at 4:00 PM on 07/09/2019 (Asia/Amman) for https://t.co/Ib9XII3tqS — West Asian Football Federation (@waffootball) July 9, 2019

وبهذه النتيجة، حسم المنتخب السعودي لقب النسخة السابعة من بطولة غرب آسيا للناشئين، محققاً فوزه الثاني في الدور النهائي الذي ضم ثلاثة فرق فقط، بعد انتصار المنتخب السعودي على سورية 3-0.

ويلتقي منتخبنا ونظيره السوري عند الرابعة عصر الخميس ، على ذات الملعب، في مباراة تحديد المركزين الثاني والثالث.

وسجل هدف المنتخب الوحيد أدهم الرفاعي د23، فيما أحرز للسعودية صالح البرناوي د34، عبد العزيز سعود د55، علي عبد الرؤوف د. 63.

مثل منتخبنا بالمباراة: عبد الرحمن الشلة، سراج المعايطة، جعفر سمارة، عمر مرار (نجم الأيوب)، علي حجبي، أيهم هشام، عمر العزازمة، إبراهيم الجدي، محمد عبيدات (علي العزايزة)، أدهم الرفاعي (صهيب القاضي)، عبد القادر العالم.

وجاءت بداية المباراة متوازنة بين المنتخبين، مع تقدم ملحوظ للنشامى عبر الأطراف من خلال الرفاعي والعالم وعبيدات، مع محاولات المنافس تهديد مرمى الحارس الشلة، إلا أن الأخير تصدى للكرة في أكثر من مشهد.

وأرسل الجدي تمريرة طويلة نحو الرفاعي، الذي استغل سرعته، وانطلق بالكرة وراوغ المدافعين والحارس، وسدد كرة استقرت داخل الشباك، معلنا الهدف الأول للنشامى، وتراجع منتخبنا نسبيا للخلف مع ضغط سعودي للأمام، حيث تمكن اللاعب صالح البرناوي من إحراز هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

— المزيد من فرحة صُقورنا 📸! سيتوّج الأخضر بكأس البطولة يوم الخميس بعد انتهاء منافساتها 🏆 #معاك_يالأخضر pic.twitter.com/KMfCXrm86z — المنتخب السعودي (@SaudiNT) July 9, 2019

مع بداية الشوط الثاني، بدأ “السعودي” ضاغطاً نحو الأمام مستغلاً تراجع المنتخب للخلف، واستطاع اللاعب عبد العزيز سعود تسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده، وعزز علي عبد الرؤوف النتيجة بتسجيله الهدف الثالث.

وحاول المنتخب تقليص النتيجة، لكن التكتل السعودي في وسط الميدان، حال دون وصول الكرة للمهاجمين، لتنتهي المباراة بفوز السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدف.