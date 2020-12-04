السعودية: تقدم كبير تجاه حل الأزمة الخليجية

الرياض- علق وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على التطورات بشأن جهود حل الأزمة الخليجية، وقال إن تقدما كبيرا حصل تجاه ذلك في الأيام الأخيرة.

جاء ذلك، في تصريحات للوزير خلال مشاركته في منتدى الحوار المتوسطي الدولي.

كما كتب بن فرحان، على “تويتر”: “ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية، ونشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة”.