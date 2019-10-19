السعودية تقدّم تسهيلات لعبور البضائع الأردنية والركاب إلى الخليج

عمان- الغد- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، إن السلطات السعودية اتخذت قراراً الخميس يتضمن تسهيلا لحركة عبور البضائع الأردنية والركاب من وإلى دول الخليج العربية عبر أراضي المملكة العربية السعودية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في بيان، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة النقل تابعتا على مدى الأيام الأخيرة شكاوى سائقي سيارات الشحن ونقل الترانزيت من عدم تمكنهم من الحصول على تأشيرات متعددة السفرات من سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة، وذلك بسبب صدور تعليمات سعودية جديدة شملت عديد الجنسيات وليس فقط الأردنية.

وقال القضاه إنه “نظراً لأهمية الموضوع فقد أجرت الوزارة اتصالات حثيثة ومتابعة مع الأشقاء في السعودية توجت بإبلاغ وكيل وزارة الخارجية السعودية سفيرنا في الرياض علي الكايد موافقة السلطات السعودية على استثناء سائقي الشاحنات الأردنيين من التعليمات الجديدة والعودة إلى التعليمات السابقة والتي كانت تتضمن منح سائقي سيارات الشحن والحافلات تأشيرات لمدة 6 أشهر ولعدة سفرات”، وفق البيان.

وعبّر القضاة عن الشكر والتقدير للسلطات السعودية على قرارها هذا والذي سيكون له أثر إيجابي مباشر على قطاع حيوي مهم من قطاعات الاقتصاد الوطني الأردني، والذي يأتي ترجمة لخصوصية العلاقة الأخوية بين شعبي وقيادتي البلدين.