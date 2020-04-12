السعودية : تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر

عمان- أصدر العاهل السعودي اليوم الأحد أمرا بالموافقة على تمديد العمل بحظر التجول في المملكة، وذلك وفق معدلات ومؤشرات انتشار فيروس كورونا الحالية وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن القرار اتخذ إلحاقا لما سبق إعلانه في الثاني والعشرين من شهر آذار الماضي، بشأن حظر التجول للحد من انتشار الفيروس لمدة 21 يوماً، مهيبا بالجميع الالتزام بالحظر حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي أمس السبت عن تسجيل 382 حالة إصابة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 4033 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 720 حالة، وبلغ عدد الوفيات 52 حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة .

(بترا)