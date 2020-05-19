السعودية.. رحيل رائد الإعلام الخاص صالح كامل

الرياض– توفى رجل الأعمال السعودي البارز، الشيخ صالح عبدالله كامل، فجر الثلاثاء، في أحد مستشفيات المملكة، عن عمر يناهز 79 عاما.

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نعت غرف تجارية في المملكة، منها غرف جدة والمدينة والطائف، “كامل”.

والفقيد يعتبر أول من استثمر في مجال الإعلام الخاص بالسعودية، وصاحب العديد من الاستثمارات في قطاعات اقتصادية أخرى.

كما نعاه إعلاميون ودعاة سعوديون، عبر “تويتر”، بينهم الإعلامي المقرب منه وليد الفراج والداعية عائض القرني.

والراحل من مواليد مكة عام 1941، ونال شهادة بكالوريوس تجارة في العاصمة الرياض.

وبرز اسمه في مجال الإعلام؛ حين أسس عام 1993 شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، أول شبكة قنوات فضائية متخصصة في المنطقة.

كما كان شريكا في مجموعة قنوات “MBC” الإعلامية، ومالكا لـ”قناة اقرأ” الدينية، فضلاً عن استثمارات في مجالات أخرى.

هوى العمل في التجارة منذ وقت مُبكر، إلا أن تدشينه لمشروع البريد الطواف في المملكة كان نقطة تحول في مسيرته، عندما غامر بوضع رأس ماله في المشروع.

ودخل صالح في تعاقدات للمقاولات إبان حقبة السبعينيات والثمانينات، من أبرزها عقد إنشاء مدرسة الدفاع الجوي في جدة.

كما يرتبط اسمه محليًا بمجموعته “دلة البركة” التي أسسها عام 1969، وهي صاحبة الاستثمارات الاقتصادية والتنموية المختلفة، وخاصة في مجال المصرفية الإسلامية.

كما شغل صالح منصب رئيس “غرفة جدة”، ومنصب مستشار في وزارة المالية السعودية لمدة 10 سنوات. (الأناضول)