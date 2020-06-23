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السعودية ستسمح لنحو 1000 شخص بأداء الحج العام الحالي

منذ ساعة واحدة

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الرياض- أعلن وزير الحج السعودي اليوم الثلاثاء أنه سيتم السماح “لنحو ألف” شخص بأداء الحج هذا العام، وذلك بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجدّ، بينما يتواصل تفشي الوباء في المملكة والعالم.
وقال وزير الحج السعودي محمد بنتن في مؤتمر صحافي “لا زلنا في مرحلة المراجعة، قد تكون ألف أو أقل أو أكثر بقليل” موضحا “لا نتوقع عشرات الآلاف ولا نتوقع مئات الآلاف”.-(ا ف ب)

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