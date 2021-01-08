السعودية: فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتبارا من 31 آذار

عمان- أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الجمعة، عن رفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل اعتبارا من 31 آذار المقبل.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه سيتم اعتبارا من ذات التاريخ السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها.

وأوضح البيان، أن تنفيذ ذلك سيكون وفقاً للإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية بإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد على أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم والإبقاء على الإصابة المنخفضة بالمملكة، وأهمية اكتمال وصول الكميات المطلوبة من اللقاح خلال الفترة القادمة، وتوزيعه على مناطق المملكة لتحصين الفئات الأكثر عرضة لحدوث مضاعفات خطيرة جراء الإصابة بالمرض. -(بترا)