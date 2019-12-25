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السعودية.. مقتل “إرهابيين” اثنين في عملية أمنية بالدمام (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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الغد- رصد مقطع فيديو متداول، الأربعاء، اشتباكا أمنيا مع مطلوبين إرهابيين في مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويظهر الفيديو، الذي نقلته صفحة قناة “الإخبارية” السعودية على تويتر، وجرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، طلقات نارية متفرقة، كما ظهرت عدد من سيارات الأمن السعودي.

ويمكن سماع شخص يسأل مصور الفيديو يسأل: “خلصوا؟ (هل انتهوا؟)”، فيرد الأخير عليه بالقول: “نعم أعتقد ذلك”. (سكاي نيوز عربية)

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