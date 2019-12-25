السعودية.. مقتل “إرهابيين” اثنين في عملية أمنية بالدمام (فيديو)

الغد- رصد مقطع فيديو متداول، الأربعاء، اشتباكا أمنيا مع مطلوبين إرهابيين في مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويظهر الفيديو، الذي نقلته صفحة قناة “الإخبارية” السعودية على تويتر، وجرى تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، طلقات نارية متفرقة، كما ظهرت عدد من سيارات الأمن السعودي.

فيديو متداول عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في #الدمام ومقتل 2 منهم #الإخبارية pic.twitter.com/vey0dJqrWi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019

ويمكن سماع شخص يسأل مصور الفيديو يسأل: “خلصوا؟ (هل انتهوا؟)”، فيرد الأخير عليه بالقول: “نعم أعتقد ذلك”. (سكاي نيوز عربية)