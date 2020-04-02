السعودية: منع تجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة

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عمان- أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، أنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، فقد تقرر أن “يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر”.

ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، بينما يُسمح – في أضيق نطاق – لسكان أحياء المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصراً يوميًا.

كما يُسمح للراغبين باستخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

ودعت وزارة الداخلية الجميع الى أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال للعدوى.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، منعت وزارة الداخلية ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية، وقصرت التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بالمدينتين المشار إليهما على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.(بترا)