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السعودية: من المحتمل تسجيل 200 ألف إصابة بكورونا في الأسابيع المقبلة

منذ ساعتين
العلم السعودي -وكالات

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الرياض -أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة الثلاثاء أنّ بلاده تتوقّع ارتفاعا كبيرا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة، من أكثر من 2700 حالة حاليا، إلى 200 ألف إصابة.
وقال في كلمة بثتها قناة “الإخبارية” الحكومية إنّ أربع دراسات توصّلت إلى خلاصة “أن أعداد الإصابات خلال الأسابيع القليلة القادمة قد تتراوح ما بين عشرة آلاف إصابة في حدها الأدنى وصولا إلى مئتي ألف اصابة في حدها الاعلى”.(أ ف ب)

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