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السعودية: نرفض خطط وإجراءات إسرائيل

منذ ساعتين
علم المملكة العربية السعودية -(أرشيفية)

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عمان -أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن رفض المملكة العربية السعودية لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ونددت المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية .
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما تؤكد دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. (بترا)

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