السعودية هي الثانية عالميا من حيث إنتاج النفط والاحتياطي، فمن هي الأولى؟

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم ان بلاده اكتشفت حقلا نفطيا عملاقا تقدر احتياطاته بـ53 مليار برميل وأوضح ان الحقل يقع في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد.

وأعلن حسن روحاني، في كلمة أمام حشد كبير الأحد، أن “الحقل المكتشف تبلغ مساحته 2400 كم مربع وعمق الحقل فقط 80 متراً”.

وفيما يلي لائحة بالدول التي تملك أكبر احتياطات مثبتة من النفط.

فنزويلا

تقدر احتياطات فنزويلا بأكثر من 303 مليار برميل من النفط وهو ما يمثل نحو 18 بالمئة من حجم الاحتياطي العالمي. ورغم امتلاكها هذا الاحتياطي الهائل تعيش فنزويلا أزمة اقتصادية خانقة. ويمثل النفط 90 في المئة من صادرات البلاد. وتراجع إنتاج البلاد بنسبة 22 في المئة خلال خمس سنوات.

السعودية

يقدر الاحتياطي النفطي السعودي المثبت بنحو 266 مليار برميل من النفط ويمثل ذلك 15.7 في المئة من الاحتياطي العالمي. وكان متوسط إنتاجها اليومي نحو 12 مليون برميل من النفط يوميا خلال عام 2017 وهي بذلك تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث الاحتياطي.

والسعودية ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ويمثل النفط 75 في المئة من إجمالي الصادرات السعودية عام 2017.

كندا

تبلغ احتياطات كندا النفطية نحو 169 مليار برميل أي ما يعادل 10 في المئة من الاحتياطي العالمي. ومثل النفط فقط 20 في المئة من صادرات البلاد في عام 2017 والتي بلغت 377 مليار دولار. وقد أنتجت كندا 4.8 مليون برميل يوميا عام 2017.

إيران

يبلغ الاحتياطي الايراني المثبت 157 مليار برميل، 9.3 في المئة من الاحتياطي العالمي. لكن إذا أضفنا اعلان الرئيس الايراني عن العثور على حقل جديد تصل احتياطاته إلى أكثر من 50 مليار برميل ستحتل ايران المرتبة الثالثة عالميا بعد فنزويلا والسعودية. وتواجه ايران أزمة اقتصادية شديدة بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ايران وعلى الأطراف التي تشتري نفطها وقد تراجع إنتاجها كثيرا خلال الآونة الاخيرة في ما كان إنتاجها اليومي عام 2017 نحو خمسة ملايين برميل من النفط.

العراق

تبلغ احتياطات العراق من النفط 148.8 مليار برميل أي حوالي 8.8 في المئة من الاحتياطي العالمي في ما كان متوسط انتاج العراق عام 2017 أربعة ملايين ونصف مليون برميل. والعراق هو البلد الأكثر اعتمادا على تصدير النفط كمصدر للدخل من بين جميع الدول الأعضاء في منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط.

روسيا

تصل احتياطات روسيا إلى 106 مليار برميل منالنفط وهو يمثل 6.3 في المئة من الاحتياطي العالمي. وبلغ انتاج روسيا 11.3 مليون برميل يوميا خلال عام 2017.

ويمثل النفط أكثر من نصف صادرات البلاد التي بلغت 341 مليار دولار خلال عام 2017.

الكويت

اجمالي احتياطي الكويت 101.5 مليار برميل ، أي 6 في المئة من الاحتياطي العالمي بينما كان متوسط إنتاجها اليومي عام 2017 نحو 3 ملايين برميل.

الإمارات العربية المتحدة

تبلغ احتياطات الإمارات 98 مليار برميل من النفط، أي 5.8 في المئة من الاحتياطي العالمي ويمثل النفط نحو نصف صادرات الامارات التي بلغت 152 مليار دولار عام 2017 بينما بلغ متوسط إنتاجها اليومي 3.9 مليون برميل في نفس العام.

الولايات المتحدة الأمريكية

لا يتجاوز الاحتياطي الأمريكي من النفط 50 مليار برميل أي اقل من 3 في المئة من الاحتياطي العالمي.

ام من حيث الانتاج فتأتي في المرتبة الأولى عالميا فقد وصل انتاجها إلى أكثر من 13 مليون يوميا عام 2017 أي ما يعادل أكثر من 14 في المئة من الانتاج العالمي.

ورغم إنتاجها الضخم فإنها تستورد النفط من الخارج إذ لا يلبي انتاجها حاجاتها النفطية. ومثل النفط تسعة في المئة من اجمالي وارداتها التي وصلت قيمتها الى 2.2 تريليون دولار عام 2017.

ليبيا

تصل احتياطات ليبيا النفطية إلى 48 مليار برميل من النفط، أي 2.9 في المئة من الاحتياطي العالمي بينما كان متوسط صادراتها عام 2017 نحو 865 ألف برميل في اليوم. وليبيا تملك أكبر احتياطي في القارة الافريقية.-(BBC)