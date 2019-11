دبي – أعلنت السعودية والإمارات والبحرين الثلاثاء المشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24” التي تستضيفها قطر هذا الشهر، بعد إحجامها عن ذلك بداية، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

ومن المقرر أن تستضيف قطر “خليجي 24” بين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، وأقامت حفل سحب القرعة الشهر الماضي على أساس مشاركة 5 منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان، وبغياب السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ مطلع حزيران (يونيو) 2017.

The three countries had earlier refused to participate in the regional showpiece event. #GulfCup2019 #خليجي_24 #خليجنا_واحد https://t.co/PSD2Xsnkd5

— Times of Oman (@timesofoman) November 13, 2019