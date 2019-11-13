دبي – أعلنت السعودية والإمارات والبحرين الثلاثاء المشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24” التي تستضيفها قطر هذا الشهر، بعد إحجامها عن ذلك بداية، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

ومن المقرر أن تستضيف قطر “خليجي 24” بين 24 تشرين الثاني (نوفمبر) والسادس من كانون الأول (ديسمبر)، وأقامت حفل سحب القرعة الشهر الماضي على أساس مشاركة 5 منتخبات هي قطر والعراق والكويت واليمن وسلطنة عمان، وبغياب السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر منذ مطلع حزيران (يونيو) 2017.

The three countries had earlier refused to participate in the regional showpiece event. #GulfCup2019 #خليجي_24 #خليجنا_واحد https://t.co/PSD2Xsnkd5 — Times of Oman (@timesofoman) November 13, 2019

وأعلنت الاتحادات الثلاثة في بيانات منفصلة لكن بصيغة شبه حرفية، قرارها المشاركة في البطولة بناء على دعوة متجددة من اتحاد كأس الخليج العربي الذي يتخذ من الدوحة مقرا له.

وستكون هذه المرة الأولى التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية للدول الثلاث في بطولة مقامة على أراضي قطر، منذ قرار الرياض وأبوظبي والمنامة مطلع حزيران (يونيو) 2017، قطع العلاقات مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وهو ما تنفيه قطر.

وسبق للسعودية والإمارات والبحرين أن امتنعت عن المشاركة في “خليجي 23” بين نهاية العام 2017 ومطلع 2018، نظرا لأن قطر كانت المضيفة. لكن البطولة نقلت الى الكويت قبل أيام من موعدها المقرر، كبادرة من الاتحاد الخليجي بعدما رفع الاتحاد الدولي (فيفا) الإيقاف الذي كان مفروضا على الكويت، ما دفع المنتخبات الثلاثة الى خوض المنافسات، وأقيمت البطولة حينها بمشاركة كاملة (ثمانية منتخبات)، وأحرزت سلطنة عمان اللقب على حساب الإمارات بركلات الترجيح. (أ ف ب)