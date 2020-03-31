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السعودية: وزير الحج يدعو دول العالم للتريث في إبرام عقود الحج والعمرة

منذ 32 دقيقة

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الرياض– طلب وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، من المسلمين حول العالم التريث في عقود الحج والعمرة، حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأكد في تصريحات لتلفزيون الإخباري السعودي، جاهزية المملكة لاستقبال وخدمة الحجاج في أي وقت ولكن الأولوية لسلامتهم.

كما أضاف أن السعودية تقدم الرعاية لـ 1200 معتمر لم يستطيعوا العودة لبلدانهم.

وقال أيضاً “أعدنا المبالغ لمن حصل على تأشيرة العمرة ولم يعتمر”.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة قد أعلن في مؤتمر صحافي الاثنين، أن الملك سلمان أمر بعلاج جميع مرضى كورونا في المملكة من المواطنين والمقيمين والمخالفين لنظام الإقامة مجاناً. – العربية

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