السعودية: 1912 حالة إصابة جديدة بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد, تسجيل 1912 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع اجمالي عدد الاصابات الى 39048 حالة.

وصرح الناطق باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، ان عدد الوفيات الاجمالي بسبب الفيروس وصل الى 246 بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الماضية، ووصل عدد المتعافين إلى 11457 حالة بإضافة 1313 حالة تعاف جديدة, مشيرا الى ان عدد الحالات النشطة في السعودية بلغ 27345 منها 143 في وضع حرج، حسبما نشرت الوزارة على موقعها الرسمي.(بترا)