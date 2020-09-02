السعودية: 27 وفاة و816 إصابة جديدة بكورونا

عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء، تسجيل 27 وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 3956 وفاة.

كذلك، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في السعودي 317486 بعد تسجيل 816 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي.

وأشار العبدالعالي إلى تسجيل 996 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 292510 أشخاص. -(بترا)