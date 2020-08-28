السعودية: 28 وفاة و1069 إصابة جديدة بكورونا

عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة عن تسجيل 28 حالة وفاة و(1069) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة الى (312924) حالة، بينها (21708) حالات، منها (1576) حالة حرجة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للمتوفين الى 3813.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة، فقد سُجلت (1148) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (387403) حالات. –(بترا)